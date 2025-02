Il conducente in codice giallo ad Andria

La Polizia Locale è su via Palermo, poco prima del ponte della 16 bis, per accertare le dinamiche di un incidente stradale che ha visto un'auto andare a scontrarsi contro un albero. Il conducente è stato trasportato dal 118 in codice giallo presso il presidio ospedaliero di Andria.