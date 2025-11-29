Avv. Sebastiano de Feudis: a Trani serve un cambio di metodo e mentalità

Di seguito, il testo integrale della riflessione dell'Avv. Sebastiano de Feudis:

A seguito delle recenti dinamiche elettorali che hanno evidenziato un crescente, l'Avv.interviene con una riflessione profonda sullo stato della politica locale.analizza il messaggio lanciato dall'astensionismo e dalle preferenze di voto, sottolineando che la vera crisi che affligge la comunità non è di natura, ma, causata da comportamenti inadeguati e da una politica percepita come distante e inconcludente: "L'astensionismo è sfiducia, servono competenza, sobrietà e visione per ricostruire la credibilità." Nel suo intervento, l'Avvocatolancia un appello chiaro: Trani necessita non di piccoli aggiustamenti, ma di unnella gestione della cosa pubblica ed insiste sulla necessità di chiudere le stagioni politiche esaurite e di puntare su una governance moderna, trasparente e stabile, basata super recuperare la fiducia e valorizzare l'enorme potenziale della città.Se leggiamo con attenzioneemergono segnali evidenti: si allarga la distanza tra cittadini e amministrazioni. Non è una percezione, è un dato che le urne hanno espresso con chiarezza. La gente manifesta stanchezza, sfiducia, la sensazione di non essere ascoltata. Le comunità locali non tollerano più modelli amministrativi poco efficaci: chiedono qualità, serietà e risultati, non slogan.Chi ha scelto di non votare ha lanciato: parlare con l'amministrazione è inutile. Nessun ascolto, nessun cambio di passo, nessun servizio adeguato. Chi ha votato centrodestra ha chiesto un cambiamento chiaro: volti nuovi, attenzione reale, impegno concreto. Chi ha votato centrosinistra ha ribadito che certi valori esistono ancora: partecipazione, solidarietà, servizio. Non sono, quindi, i valori del centrosinistra a fallire ma alcune persone chiamate a rappresentarli. Valori traditi da comportamenti inadeguati.I cittadini legati a logiche di affiliazione o a sistemi relazionali consumati nel tempo sono sempre meno. Oggi viene premiato chi porta idee, competenza, credibilità. Le comunità non vogliono più mediatori del consenso: vogliono sapere chi governerà, con quale visione e con quali strumenti.Per recuperarla, bisogna aprire le istituzioni, coinvolgere i cittadini, valorizzare le tante professionalità del territorio. Una comunità può rinascere solo se tutti — cittadini, amministratori, professionisti, lavoratori — tornano a sentirsi parte di un progetto. E soprattutto se tornano a sentirsi parte della comunità, protette dalle istituzioni, tutte quelle persone perbene che ancora non hanno trovato la propria strada e tutti coloro che temono di averla persa. Ma, perché ciò avvenga, sono fondamentali competenza, sobrietà e visione di chi amministra.o: più trasparente, più rigoroso, più competente. Servono idee nuove e persone indipendenti, capaci di decidere senza condizionamenti. La credibilità torna solo quando la classe dirigente dimostra preparazione, responsabilità e orientamento al bene comune. I cittadini desiderano una città più ordinata, elegante, competitiva, capace di valorizzare il proprio patrimonio umano e culturale. E questo richiede partecipazione, corresponsabilità e un dialogo costante.è dotare la città di una governance moderna, competente e stabile, capace di formulare un progetto chiaro e condiviso. Trani ha un potenziale enorme, deve solo essere messa nelle condizioni di esprimerlo. Una città diventa importante se punta su persone competenti, credibili e indipendenti. Non servono fedeltà personali o appartenenze tribali: servono capacità, esperienza, responsabilità. Il rinnovamento, poi, non si fa solamente cambiando le persone, ma valorizzando le loro qualità.. Il coraggio di rinnovarsi, di chiudere stagioni politiche che non hanno funzionato, di scegliere competenze e non rendite di posizione. I valori della comunità, rappresentati da persone che sappiano onorarli. E si riparte, penso sia arrivato il momento, dall'assunzione di responsabilità. Dobbiamo intenderci: la politica non è un lavoro: è il mondo del lavoro che deve mettersi al servizio della politica. Solo così si costruiscono comunità solide e istituzioni credibili.