La sfida di Sebastiano De Feudis: "E mo' vi faccio vedere io... Trani". Il candidato civico si lancia alla guida della Città

L'avvocato torna in campo: «No ad accordi di continuità: serve una squadra libera e competente»

Trani - giovedì 11 dicembre 2025 18.17 Comunicato Stampa
"Trani deve tornare a credere in sé stessa e io sono pronto a guidarla con metodo, competenza e visione" è questa la frase guida dell' avv. Sebastiano De Feudis che ufficializza la sua discesa in campo con un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: si candida alla guida della città e lo fa rivendicando la sua natura di uomo della società civile: indipendente, slegato dalle logiche di apparato e supportato da una squadra già al lavoro. Nel comunicato che segue, De Feudis traccia il perimetro della sua azione politica fondata su "metodo, competenza e visione", ma lancia anche un preciso affondo politico. Il candidato prende infatti le distanze da qualsiasi "accordo di continuità" con il passato, proponendo una rottura netta basata sulla trasparenza e sul rifiuto dei compromessi.

Di seguito, il testo integrale della sua dichiarazione.

Esiste un momento in cui una comunità deve fermarsi, guardarsi negli occhi e chiedersi che cosa vuole davvero diventare. Ed esiste un momento nel quale il senso di responsabilità di una comunità deve prevalere su ogni altra considerazione. Per Trani questo momento è adesso. E soprattutto lo è per me. Ho deciso, senza attese strategiche e con coraggio, di esserci per la mia Città con un progetto fatto di persone, di trasparenza, di impegno perché Trani, adesso, chiede con forza una guida capace di decidere, di pianificare, di guardare avanti con metodo e competenze.

È un passo che compio insieme a chi, in questi mesi, ha condiviso idee, energie e responsabilità per costruire una città più giusta. E soprattutto di ricreare una Comunità, nella quale nessuno si senta invisibile. Mai più. Il nostro compito non è di giudicare l'operato dell'amministrazione ma quello di proporre un nuovo modello. Di certo non possiamo permettere che il futuro della nostra Città venga definito attraverso accordi di continuità non dichiarati: deve essere, invece, il risultato di una scelta libera, chiara, trasparente, che nasca dalla volontà dei cittadini e dalla fiducia nelle persone che si mettono al servizio del bene comune. Trani non ha bisogno di slogan privi di contenuto, ma di una squadra preparata, capace di ascoltare e di agire con metodo e determinazione. Essere un rappresentante della società civile significa esattamente questo: essere indipendente, competente e libero.

Chi sceglierà di accompagnarmi in questo percorso dovrà condividere una regola semplice ma inderogabile: nessun compromesso, nessuna scorciatoia, nessun calcolo di convenienza. L'unico obiettivo resta e resterà il bene della città. Il servizio pubblico deve tornare ad essere ciò che è: un impegno temporaneo, responsabile e disinteressato. Trani attraversa una fase delicata: l'economia va sostenuta con serietà, il tessuto sociale va ricucito, l'entusiasmo dei cittadini va riacceso.

Per riuscirci servono visione, pianificazione e un profondo rispetto per il senso civico; qualità che non si improvvisano, ma si costruiscono con disciplina e metodo. I cittadini vogliono una Trani che ritrovi la dignità delle proprie ambizioni, che torni a essere un modello di equilibrio, di efficienza e di rispetto reciproco. Una città che riparta dalle persone, dalle competenze e dalla voglia autentica di rinascere insieme. E allora, con la determinazione di chi conosce la strada e con la fiducia di chi non teme la responsabilità, vi dico soltanto: "e mo', vi faccio vedere io… Trani!"
  • Breve profilo professionale. Nato a Foggia il 30 gennaio 1960, l'Avv. Sebastiano De Feudis è un professionista con una lunga e consolidata carriera nel campo legale. Titolare di un proprio studio legale in Piazza Tomaselli 9 a Trani, è iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1990 e all'Albo dei Cassazionisti dal 2002. Il suo studio legale vanta una solida esperienza in attività giudiziali e stragiudiziali per Enti e Società Pubbliche, coprendo un'ampia gamma di settori giuridici, tra cui il diritto Tributario, amministrativo, penale, civile, gli appalti e contratti pubblici e la responsabilità sanitaria. L'Avv. De Feudis ha contribuito con numerose pubblicazioni su temi di diritto amministrativo, tributario e civile.





  • Sebastiano De Feudis
