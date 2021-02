Avviate le operazioni di vaccinazione per gli over 80

Sono iniziate alle 15 in punto, come annunciato precedentemente, le operazioni di vaccinazione degli over 80 al Palazzetto dello Sport, riconvertito in centro vaccini.



Sono 262 gli ultra ottantenni contattati dagli uffici comunali e arruolati secondo un calendario che ha tenuto conto dell'ordine di prenotazione già effettuato.



Sono state schierate ben 10 postazioni front office, più altre 10 file alle spalle, per aiutare gli anziani nella fase di registrazione e compilazione del modulo di consenso. Per gli anziani con difficoltà motorie è stato garantito l'accompagnamento fino al Palazzetto da parte delle associazioni di volontariato.



Sul tutto il territorio provinciale, soltanto nel pomeriggio di oggi, saranno vaccinati 540 cittadini (solo nei comuni di Spinazzola e Minervino le vaccinazioni cominceranno nel fine settimana).



"Numeri importanti, un grande impegno da parte di tutto il personale coinvolto in questa prima fase di vaccinazione di massa, ancora una volta una grande prova di partecipazione e organizzazione - dice Alessandro Delle Donne -. Stamattina abbiamo seguito la prima vaccinazione su over 80 e siamo felici di aver registrato tanta emozione e tanta gioia. Dopo l'avvio della vaccinazione sul personale scolastico di ieri, siamo certi che anche oggi metteremo un altro tassello importante di questa battaglia contro il Covid".