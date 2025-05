Irene Verziera (Azione): «Ora sotto la nostra lente è finita l'associazione "La Quercia"... ed un consigliere di maggioranza»

C'è un altro caso in sospeso - scrive Irene Verziera V. Segretaria politica per conto di Azione Trani - nel panorama socio politico di Trani, che lega a doppio filo, ma anche in modo poco chiaro, le Istituzioni politiche, in primis l' Amministrazione Bottaro in particolare, ed alcune associazioni.Nei giorni scorsi abbiamo sollevato il caso dell'associazione "Forme", ora è la volta di un'altra realtà che, come abbiamo notato, ha beneficiato di affidamenti diretti ed inoltre vede a sé molto vicino, in un probabile quadro di conflitto d'interessi, un consigliere comunale di maggioranza.Ma procediamo con ordine. Il nostro movimento politico "Azione", sez. di Trani, ha richiesto nei mesi e nei giorni scorsi ed in più d'una occasione, delucidazioni sia al Sindaco di Trani Amedeo Bottaro e sia al Dirigente al ramo, tramite accesso agli atti, i chiarimenti riguardano tutti quegli affidamenti diretti concessi dall'Amministrazione comunale all' associazione "La Quercia".La richiesta è scaturita soprattutto da un presupposto, che si evince da post e foto esplicite, pubblicati sui social network e che abbiamo allegato via pec, alle figure istituzionali citate: stiamo parlando della chiara aderenza e del forte legame tra la stessa associazione ed un consigliere comunale di maggioranza.Abbiamo chiesto, come detto, di spiegare il motivo dei molteplici affidamenti diretti all'associazione "La Quercia": vorremmo capire, nello specifico, se nel legame tra il consigliere ed il sodalizio citato, sussista effettivamente un conflitto d'interessi.Ricordiamo che i primi responsabili di tali "affidamenti diretti" sono i Dirigenti comunali che prima di assecondare desideri, ambizioni e "doglianze" di determinati consiglieri, tramite l'utilizzo strumentale di associazioni da parte di questi ultimi, dovrebbero essere molto più cauti nella gestione del denaro pubblico, onde evitare veri e propri sperperi.Abbiamo ritenuto opportuno che casi come quello che coinvolgono il consigliere e l'associazione "La Quercia", vengano segnalati alla stampa ed ai cittadini.Dopo la richiesta di accesso agli atti rivolta alle Istituzioni comunali, non ci resta che segnalare il caso agli ordini giudiziari.