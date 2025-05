Azione Trani: «Turismo e centro storico senza regole: il fallimento dell'Amministrazione Bottaro»

Da tempo noi tranesi consideriamo ed indichiamo il Centro Storico come il fulcro del " Turismo" ma, ad oggi, purtroppo, non si sono adottate politiche funzionali, finalizzate alla creazione di un vero indotto economico per Trani che parta dallo stesso Centro Storico e lo valorizzi a dovere.Vantiamo una "Città Regale" affacciata sul mare, con tanto di Castello Federiciano , Cattedrale Romanica e molto altro... si spera da decenni nell'attuazione di un Piano turistico, di un Piano della Mobilità, della fruibilità marittima e della costa anche nel perimetro cittadino e non solo della costa Nord e Sud.Siamo alle porte dell' estate e non è ancora stato preso alcun provvedimento concreto per garantire una stagione balneare decente.Il gruppo di "Azione" è favorevole ad ogni forma di discussione e studio fattivo per la valorizzazione, l'evoluzione e lo sviluppo economico e turistico di Trani.Questo comporta, in primis, l'assunzione di un monitoraggio a 360 gradi dei cosiddetti "punti deboli" della Città, partendo dai tanti reclami che sopraggiungono dagli stessi cittadini, ad esempio in relazione alle vie principali buie e desolanti, nelle quali il commercio dovrebbe rappresentare il valore aggiunto del patrimonio cittadino.Così come possiamo sottolineare, come già accennato, alle condizioni di abbandono e anonimato in cui versa ancora oggi il nostro Centro storico.Questa situazione ci condanna ad un turismo di medio basso livello, gestito, si fa per dire, da una politica disorientata, senza regole e abbandonato a sua volta, ad una condizione "selvaggia", priva di una linea, priva di un orientamento che caratterizzi lo stesso Centro storico e, di riflesso, la nostra Trani.Noi di Azione alziamo la voce e facciamo sentire tutta la nostra indignazione, al riguardo, per il chiaro fallimento della politica turistica adottata dall'attuale amministrazione e auspichiamo il concretizzarsi di una maggiore coesione tra cittadini e rappresentanti delle Istituzioni, che sono obbligati, a loro volta, ad ascoltare le esigenze dei tranesi, dando risposte significative.Possiamo concludere che la gestione amministrativa tranese attuale possa essere definita "imbarazzante", con l'aggravante di aver letteralmente "svenduto" la nostra città. Ma di questa svendita parleremo più dettagliatamente nei nostri futuri interventi.