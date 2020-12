Babbo Natale in video lezione con gli studenti della D'Annunzio

Metti che una mattina non ci siano le consuete insegnanti a far lezione e metti che sia lui, si' proprio Babbo Natale a tenere tutti in riga, alunne, alunni e maestre comprese. Potere della tecnologia e della didattica digitale integrata senz'altro, ma anche dell'intenso bisogno che abbiamo di tenerezza, di saggezza e del desiderio di rendere comunque speciale il Natale dei bambini, soprattutto in un anno cosi' particolare come quello che stiamo vivendo.In un clima natalizio più sommesso, meno rumoroso e meno scintillante del solito,in un'atmosfera più sottotono, in cui il silenzio può lasciar più tempo alla riflessione sulle cose importanti della vita e sul vero sapore del Natale, arriva il messaggio di speranza di Santa Claus che riesce sempre a far leva sulle emozioni più profonde.Babbo Natale a colloquio, quindi, con le bambine ed i bambini del 3^ Circolo G.D'Annunzio, a cui ha voluto dedicare il suo tempo per ascoltarli. In un mondo,infatti, in cui spesso si è distratti e non ci si ferma abbastanza a prestare l'orecchio agli altri, Babbo Natale, lui che vive sul monte Korvanturi, proprio a forma di orecchio, resta l'esempio di chi ascolta in silenzio e sa leggere nell'animo di grandi e piccini. Tutti a bocca aperta,quindi,quando ha colto nel segno di ciascun bambino e ciascuna bambina, dispensando saluti,consigli e rivelando anche qualche piccolo segreto non solo dei aiutanti elfi, ma anche di se stesso.E poiche' da lui in persona i piccoli hanno appreso che gradisce i biscotti fatti in casa, tutti a impastare farina per farlo contento e farglieli trovare sotto l'albero. Quest'anno, più che in altri anni, la magia e la speranza del Natale potrebbero aiutarci ad affrontare con forza la realtà, caricandoci di pensieri positivi.E da Babbo Natale, dal dirigente Scolastico, Prof.salvatore Cirino, da tutta la comunità del 3^ Circolo "G.D'Annunzio" giungano gli auguri più sinceri di tanta speranza.