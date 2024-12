BaldasSound Orchestra, la scuola Baldassarre celebra il Natale

È tempo di rivivere le dolci atmosfere natalizie con le melodie dell'orchestra e del coro della scuola Baldassarre, diretta dal dott. Marco Galiano, particolarmente vicino ai ragazzi quando devono far fruttare i loro talenti musicali. Con l'ormai consueto concerto "Ritmi e Suoni di Natale" si ravviva la tradizione musicale e canora esibita nel periodo dell'anno più affascinante per le particolari sensazioni legate alla Fede ed alle atmosfere caratteristiche. In quest'ottica tornano a coniugarsi, in un'esibizione sempre gradita al folto pubblico dei genitori e dei comuni cittadini, le competenze musicali dei ragazzi della Baldassarre e la passione dei loro docenti di musica, a cominciare dal responsabile, prof. Alessandro Giusto, con l'ausilio delle professoresse Valeria Cormio , Valentina Pilone e del prof. Mauro Germinario.Anche quest'anno, dunque, nell'ambito di un Progetto musicale legato ai fondi PNRR per l'ampliamento dell'offerta formativa, la scuola Baldassarre si avvale della collaborazione delle classi quinte delle scuole Beltrani (diretta dal prof. Roberto Diana) e Petronelli- Cezza (diretta dalla prof. Marilena De Trizio), nell'ottica delle attività collegate alla cosiddetta "Continuità" tra scuola Primaria e Secondaria superiore di primo grado, per dare vita allo spettacolo della "Baldassound Orchestra & Choir for Christmas", con l'esecuzione di brani appartenenti alla classica tradizione natalizia. Sono previsti tre concerti, nella giornata di domani 18 dicembre nella chiesa di San Giuseppe: alle 15,15 con i ragazzi della Beltrani e alle 17,15 e 19.15 con due "turni" dedicati ai ragazzi della Petronelli- Cezza. È tutto pronto: i ragazzi sono preparati e motivati come sempre. Si attende, come ogni anno, il pubblico delle grandi occasioni per apprezzare il grande lavoro della Baldassarre.