Lavori all'impianto termico, la scuola Baldassarre resta chiusa dal 14 dicembre e fino al 6 gennaio

La ditta incaricata delle manutenzioni degli edifici comunali ha individuato la causa del mancato funzionamento nella presenza di perdite che interessano la rete di distribuzione dell'impianto termico.All'esito di queste verifiche il dirigente dell'Area Patrimonio e Lavori Pubblici ha segnalato al primo cittadino la necessità di procedere con immediatezza alle lavorazioni di riparazioni delle perdite che, come precisato dallo stesso dirigente, dovranno essere eseguite in assenza della popolazione scolastica.Per questo motivo, al fine di consentire alla ditta di svolgere in condizioni di sicurezza e con maggiore celerità tutte le lavorazioni necessarie per il ripristino dell'impianto termico,. Gli interventi previsti partiranno da subito e proseguiranno durante il periodo delle festività. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio on line.