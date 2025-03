Concorso poesia Unesco Trani, premiati anche tre alunni della Baldassarre

Il 21 marzo è sì il primo giorno di primavera, ma è anche per l'Unesco, la Giornata Internazionale della Poesia: l'arte della scrittura che nobilita il cuore di donne e uomini.Tanti studenti tranesi si sono cimentati in questa impresa; tre alunni della 1^ M della Scuola Secondaria di I grado "Baldassarre", Giorgia Boccasile, Francesco Borgia e Andrea Califano, hanno trasformato idee e pensieri in parole più o meno rimate.Accompagnati dal Dirigente scolastico, dott. Marco Galiano, si sono recati presso il Palazzo di Città, dove nella sala Tamborrino sono stati accolti dalla Presidente del Club Unesco Trani, Savina Di Lernia, che ha voluto fortemente questa seconda edizione del Premio, dal Sindaco, Amedeo Bottaro, dall'Assessora alle Culture, Lucia De Mari, e da altre autorità della città.Dopo i discorsi dei "grandi" che hanno elogiato l'impegno di tutti i partecipanti, la cerimonia ha avuto inizio con la premiazione di due alunni delle elementari (categoria A), Francesca Cirilli con la poesia "Evviva l'arte", mentre menzione di lode è andata a Italo Consolo con "Due Bambini", una poesia dedicata a un bambino nato a Napoli e a un bambino nato a Gaza.La giuria della categoria B (relativa alla scuola secondaria di I grado, formata dalle prof. Fiorella Custodero e Angela di Nanni) ha decretato vincitore Francesco Borgia con una poesia riflessiva e solidale dal titolo "La vita è come un videogioco", mentre Giorgia Boccasile ha presentato una toccante e appassionata lirica "Donne forti" e Andrea Califano un vibrante messaggio, "Filastrocca dell'Ambiente", di mobilitazione contro il disastro ecologico stupidamente causato dagli uomini e un invito alla partecipazione per porvi immediatamente rimedio.Per la categoria C (per i ragazzi delle scuole medie di secondo grado) ha vinto la poesia "Esseri umani" dello studente Antonio Nenna del liceo "De Sanctis", mentre la categoria D (sezione per gli adulti) la poesia vincitrice dal titolo "Drappo della speranza" è di Marta Mazzone.