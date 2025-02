Luca Tebaldi sbanca alla Baldassarre col Mistery Game

C'è un nuovo tipo di letteratura per ragazzi. A metà tra lo Spy Game, il Mistery Game (nome della collana di libri trattata), la logica, l'eingma, il trabocchetto, come si diceva una volta e la sorpresa d'interagire con l'autore nella risoluzione delle "matasse" che avvolgono i casi da risolvere. Vitamine per i giovani cervelli dei ragazzi della Baldassarre, fuoruscita dai soliti cliché degli ultimi anni con storie lacrimevoli di ragazzi "sfigati" ma poi redenti o piccoli geni pronti a salvare il mondo o personaggi storici calati nella realtà di oggi. Tutto bello, tutto giusto, ma, ragazzi, Tebaldi è pronto ad offrire un prodotto editoriale fresco, dinamico, innovativo. Davanti ad un "caso", bisogna risolverlo e gli studenti, come detto, diventano parte in causa, con sezioni finali, per ogni racconto, nelle quali scatenare le proprie capacità logiche, investigative.I ragazzi delle classi prime della Baldassarre hanno quindi trascorso due mattinate entusiasmanti e coinvolgenti in compagnia dell'autore Tebaldi in collaborazione con il sempre giovane Enzo Covelli e la sua libreria Miranfu, ormai meta prediletta per i giovani lettori.Lo scrittore, originario di Ostia e organizzatore di eventi ludici per adulti, ragazzi e bambini, nonché educatore ed allenatore di basket e minibasket, gestisce una "Escape Room" nella sua città natale. Da anni ormai scrive libri per Edizioni EL nella collana che si chiama appunto Mystery Game che prende spunto dalla sua passione per gli enigmi. Il dipartimento di lettere della scuola secondaria di primo grado Baldassarre, diretta dal dott. Marco Galiano, sempre "entusiasta quando si tratta di ospitare scrittori di calibro in grado di stimolare i ragazzi e le ragazze", ha selezionato alcuni dei titoli più popolari della raccolta come: Delitto a Valnebbiosa, Compleanno da brividi e Torneo. L'incontro con l'autore Tebaldi rientra nei numerosi progetti di promozione alla lettura in cui la scuola risulta ormai impegnata da anni. Gli insegnanti hanno accompagnato i ragazzi in questo viaggio alla ricerca di indizi e "trappole da disinnescare", stimolando la curiosità e le capacità di logica e concentrazione dei ragazzi, in un percorso che arricchisce tutti i soggetti convolti: dai più giovani, passando per i professori, pure loro appasionatisi alla vicende narrate, sino all'autore stesso.