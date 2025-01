Scuola Baldassarre, ripristinato l'impianto termico

Sono terminate le lavorazioni necessarie per il ripristino dell'impianto termico della scuola secondaria statale di I° grado Baldassarre, chiusa nei giorni precedenti l'inizio delle festività natalizie a causa di problemi di funzionamento dell'impianto.Come si ricorderà, la chiusura anticipata della scuola era stata decisa per consentire alla ditta di svolgere in condizioni di sicurezza e con maggiore celerità, cosa che ha effettivamente consentito una più rapida esecuzione degli interventi.Nella giornata di ieri, a seguito di comunicazione di fine lavori da parte del dirigente dell'Area Lavori Pubblici, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha inviato una nota al dirigente della scuola Baldassarre rappresentando "cessati i motivi di chiusura del plesso e la contestuale immediata riapertura" per consentire lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche per la ripresa dell'attività scolastica già fissata per martedì 7 gennaio 2025.