ioleggoperché, scuola Baldassarre raddoppia libri e lettori

L'opera virtuosa che intreccia libri e giovani lettori, lo scambio d'idee tra genitori appassionati, studenti e mondo esterno e sullo sfondo, ma effettivamente centrale e decisivo in quello scambio di amorosi sensi per la lettura, il lavoro dei docenti, in particolare del Dipartimento di Lettere e del team Biblioteca, impegnato in prima linea. #ioleggoperché quest'anno ha rappresentato tutto questo, con ben 84 libri ( il doppio dell'anno scorso) donati alla scuola diretta da Marco Galiano. Anche l'Universita' della Terza Età ha donato tre libri. Cresce dunque il patrimonio librario della Baldassarre, insieme al numero di giovani lettori e vivacità culturale alimentata dalla curiosità, iniziative, amore per la lettura. Un'edizione di #ioleggoperché davvero positiva per la scuola di piazza Dante che conferma una volta di più la passione dei ragazzi, l'impegno dei docenti e del Dirigente scolastico, noto "lettore forte". Appuntamento al prossimo anno, pronti ad incrementare il Patrimonio per eccellenza: i libri.