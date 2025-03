Città di Trani, emanata l'ordinanza di sospensione scolastica per la "E.BALDASSARRE" per il 17 e 18 marzo

Non c'è mai stato alcun pericolo, lo avevano certificato gli organi di vigilanza sanitaria preposti, per la sovrastruttura che insiste sullo stabile delladi Trani, ora dopo ogni procedura d'urgenza messa in atto dall'Amministrazione Comunale per le attività di rimozione e sanificazione, arrivano le date di intervento: 17 e 18 marzo scuola chiusa per consentire che ogni attività venga svolta in sicurezza. La medesima tempistica di intervento e chiusura, è stata disposta per"Stante la necessità ed urgenza di intervenire per l'esecuzione di lavori di bonifica di materiale contenente amianto, il sindaco di Trani ha firmato un'ordinanza contingibile ed urgente di chiusura del plesso scolastico "Baldassarre" per l'intera giornata di lunedì 17 e martedì 18 marzo 2025 con divieto di accesso agli alunni, al corpo docente ed al personale amministrativo ed ausiliario nonché ai cittadini tutti. Analogo provvedimento è stato assunto per il centro polivalente "Villa Guastamacchia" che resterà chiuso per l'intera giornata di lunedì 17 e martedì 18 marzo 2025 con divieto di accesso al personale amministrativo ed ausiliario nonché agli ospiti e ai cittadini tutti. Anche in questo caso verrà effettuato un intervento di bonifica di materiale contenente amianto. I lavori saranno eseguiti dalla ditta "Edil Ambiente s.r.l."