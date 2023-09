Banda di giovani aggredisce uomo in via di Vittorio, ferito alla testa e trasportato in ospedale

La lite nata per futili motivi ma non è l'unico caso



L'aggressione sarebbe nata, come al solito, per futili motivi: l'uomo è stato accerchiato dal gruppo e poi picchiato pesantemente riportando ferite alla testa. È stato quindi soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Bisceglie.



Da fonti investigative, tuttavia, si apprende che quella di ieri non sarebbe stata l'unica aggressione ma che ce ne siano verificate anche altre.



Un periodo buio in tema di sicurezza quello che si vive attualmente in città: alla piaga dei quotidiani furti di auto si aggiunge già da diverso tempo anche quello delle baby gang. Racconti di questo tipo sono sempre più frequenti e tra i cittadini aumenta la paura.

Ancora un episodio disi registra a Trani con protagonista bande di giovani che si accaniscono contro il malcapitato di turno. Questa volta è toccato ad undel posto: l'episodio si è verificato poco dopo le 22 di domenica sera in via