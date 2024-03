Violenta aggressione contro un operaio delle affissioni pubbliche

La vittima stava lavorando con il Flex nei pressi della rotonda tra via Papa Giovanni e via Barletta

Il fatto è successo due sere fa all'altezza della congiunzione della rotatoria di via Barletta con via Papa Giovanni XXIII. Un operaio della Società delle pubbliche affissioni Finpuglia - autorizzata ad installare i propri impianti sul territorio comunale e a rimuovere eventuali impianti abusivi - mentre svolgeva il suo lavoro, è stato violentemente aggredito da un uomo che avrebbe provato - a quanto ha dichiarato la vittima - a investirlo con l'auto, e poi, sceso dalla vettura, l'avrebbe aggredito con violenza.La vittima sarebbe stata afferrata per il collo e gli sarebbe stato sottratto il flex con cui stava lavorando, gettandolo in terra e danneggiandolo. Sia la società che la vittima dell'aggressione, finita al pronto soccorso, sporgeranno denuncia contro l'aggressore. Sul posto sia una pattuglia della Polizia che dei Carabinieri.