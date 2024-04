Violenta lite tra una coppia di anziani rischia di finire in tragedia

Sono stati soccorsi dagli operatori del 118 i due anziani che, al termine di una violenta vite iniziata all'interno di un appartamento poi culminata sul balcone, strattonandosi sono finiti in terra con la conseguenza di una ferita alla testa della donna, una ferita dalla quale il sangue è sgorgato e finito fin sul marciapiede sottostante. Testimoni hanno riferito che la donna è rimasta stordita per diversi secondi prima di rialzarsi: è stato infatti un episodio doloroso al quale hanno assistito numerose persone che, spaventate e allarmate dalle urla soprattutt della donna che chiedeva disperatamente aiuto, si sono affacciate ai balconi della fine di via Calatafimi, all'incrocio con l'aiuola rotatoria del lungomare, di fronte all' entrata secondaria della Villa comunale , e hanno chiamato in soccorso le forze di polizia oltre che il mezzo del 118.