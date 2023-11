"Facciamo quadrato" contro la violenza sulle donne. L'iniziativa di Confesercenti Bat

Sabato 25 novembre si celebra la "". Una giornata importante per prendere coscienza ed arginare la drammatica escalation delle violenze subite da tante donne.A tal proposito la coordinatrice del gruppo Imprenditoria Femminile della Confesercenti Provinciale BAT, Antonella Parisi, fa presente che la Confesercenti nazionale ha programmato l'iniziativa denominata "". Pertanto sabato 25 novembre tutti i commercianti ed imprenditori della BAT aderenti all'iniziativa esporranno in vetrina la locandina che riporta una cornice quadrata rossa."Esporre la locandina in vetrina è un modo per dire a tutte le donne che passeranno davanti ai nostri negozi'. "Noi facciamo quadrato intorno a voi", dichiara Antonella Parisi. "La nostra è un'associazione in cui le donne rivestono importanti ruoli ed il contributo delle donne è fondamentale. Nel commercio, nel turismo e nei servizi un terzo delle imprese è donna".Le foto delle vetrine con la locandina esposta saranno pubblicate sul sito nazionale e provinciale di Confesercenti e sulle pagine Facebook.