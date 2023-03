Irma Conti: «Le violenze sono atti criminali, le denunce salvano ogni giorni dai femminicidi»

Irma Conti è un avvocato penalista cassazionista del foro di Roma e per l impegno contro la violenza di genere è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica a soli 41 anni.Abruzzese trapiantata a Roma, è molto attiva per il riconoscimento e la tutela delle pari opportunità in ogni ambito, anche quello forense, perché crede che "una buona politica di genere sia una buona politica economica e sociale". Si batte per i diritti delle donne in un momento in cui le stesse "hanno tanti meriti ma non ancora adeguati riconoscimenti" e spesso le cronache giudiziarie la mostrano mentre è impegnata in processi su fatti di dura cronaca.Questi drammi sono subdoli perché non è un nemico che si annuncia colui che agisce violenza, ma sono persone che con la vittima hanno vissuto, condiviso la vita, talvolta i figli. Nei casi in cui si aggiunge anche la variabile psichiatrica diventa oltremodo imponderabile prevedere un esito infausto.Non sono assolutamente d'accordo. Apprendiamo ancora di notizie di femminicidi ma non sappiamo quante donne sono state salvate proprio grazie ed esclusivamente alla denuncia che hanno presentato. Basta pensare ai numeri elevatissimi delle denunce per dare proprio una lettura diametralmente opposta ed un messaggio corretto: l'unico modo per interrompere il circuito della violenza è presentare una denuncia. Solo in quel modo il criminale può essere fermato, diversamente, per nessuna ragione un violento cambierà. A ciò si deve aggiungere che la repressione delle forze dell'ordine, della magistratura e la funzione degli avvocati è spesso vitale. Ovviamente è normale che non fanno notizia le centinaia di vittime sottratte alla violenza, ma l'importante è che ciò contribuisce a salvare le vite delle donne e dei loro figli. Inoltre, consente anche il recupero degli uomini maltrattanti.L'unico vero errore di valutazione non è locale o territoriale ma trovo sia quello relativo al fatto che chi commette violenza sulla donna o sui figli, è da collocare nell'ambito penale. Inquadrando correttamente il drammatico fenomeno come criminale, cioè autore di reati, sia la donna che la società tutta lo affronterà con la corretta modalità: ossia il coinvolgimento delle autorità a ciò deputate. Banalmente basta pensare che se vediamo due persone litigare in pubblica piazza, chiediamo l'intervento delle forze dell'ordine, spesso se sentiamo litigare una coppia, pensiamo all'arcaico brocardo "tra moglie e marito non mettere il dito". Ma, se un uomo osa essere violento nei confronti di una donna, il paradigma di riferimento non è più quello moglie - marito, ma è criminale e vittima e come tale va affrontato.La peculiarità dei casi e delle relazioni è tale per cui non sono in grado di valutare globalmente i casi. In considerazione della gravità dei crimini contro le donne, questi vanno accertati nel rigoroso rispetto dei diritti e delle garanzie, principi cardine del diritto penale e di uno Stato di diritto che dobbiamo preservare sempre. L'aspetto mediatico è importante per diffondere una cultura non più stereotipata e sostenere le donne nel delicato momento in cui devono presentare una denuncia, non c'è da temere rispetto alla certezza della violenza, la spinta deve essere verso l'allontanamento.La società non è responsabile, ma la società può e deve essere parte di questa rivoluzione contro la violenza e del perseguimento di zero reati contro le donne. Basta pensare che il reato di maltrattamenti in famiglia è stato previsto dal legislatore procedibile d'ufficio. Ciò vuol dire, ma non tutti sappiamo, che non serve la querela della donna, è sufficiente un intervento richiesto dai vicini o da chi sa per interrompere quelle urla dal piano di sopra o quell'occhio nero dietro l'occhiale da sole. Diffondiamo una giusta cultura, affrontiamo in modo sistemico il crimine, tale è e solo così si può risolvere con gli giusti strumenti e le garanzie, affinché non vi siano generalizzazioni o inadeguate e dannose soluzioni che spesso coinvolgono anche i figli.