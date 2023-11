Giornata contro la violenza sulle donne, l'Archeoclub Trani organizza un evento a Palazzo Beltrani

Sabato 25 novembre ore 19;30 presso Palazzo delle arti Beltrani, Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni", con il patrocinio del Comune di Trani in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne presenta un evento dal titolo "Donne invincibili eroine di se stesse".Ci sarà la visione di un documentario da parte di Maria Teresa Gallo, esperta di letteratura di genere che provocherà profonde riflessioni e discuteremo con la professoressa dell'università della Calabria Lorena Carbonara, del network transnazionale con sede in Texas (USA) "VoxFem:Un-earthing the Female Voice" e la mostra della prof.ssa di Design ceramica Minutilli Nicoletta ed i suoi allievi del liceo artistico di Corato con opere tematiche. Modera l'evento la dott.ssa Anna Maria Minutilli, presidente Archeoclub sede di Trani. L'evento è gratuito, disponibile anche sulla base pagina Fb di Palazzo Beltrani.