Trani, uomo aggredito violentemente in Stazione da un baby branco

"Erano davvero tanti, tra loro anche alcune ragazze": è questa una delle testimonianze delle persone che erano presenti intorno alle 22 alla orribile aggressione avvenuta ai danni di un uomo che si trovava nel distributore H24 di fronte alla stazione di trani, in Piazza XX settembre. Tutti assieme hanno cominciato a infastidire il malcapitato fino a che uno di loro non gli ha sferrato un pugno sul viso, facendolo cadere in terra privo di sensi dopo aver battuto il capo. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato le forze dell'ordine, che sono giunte sul.posto insieme ad un'ambulanza che ha soccorso l' uomo , mentre il gruppo si dileguava nelle strade circostanti. Non si conoscono al momento altri particolari dell accaduto, se non che dai testimoni sono state fornite le descrizioni di alcuni dei ragazzi, soprattutto del bullo che ha inferto il colpo alla vittima dell'aggressione, che a causa del colpo e della caduta avrebbe perso anche molto sangue. Sul posto in poco tempo si è creata una piccola folla di gente che ha cercato di soccorrere il giovane aggredito, all'armata dalle urla e le grida che arrivavano da piazza XX settembre."Ho visto scappare delle persone , per la paura , e si sentivano urla di ragazze e ragazzi , solo con l'arrivo della polizia è tornata la calma" , ha riferito Francesco pansitta, che dal bar in Corso Cavour è accorso richiamato dalle urla che arrivavano dalla stazione.