Lite tra famiglie degenera in violenza: rissa in via Superga a Trani

Sono intervenute due pattuglie della polizia e una volante dei Carabinieri per sedare la violenta lite degenerata in rissa tra due famiglie in via Superga . Pare che la discussione andasse avanti dal pomeriggio e tra una provocazione e l'altra si sia spinta sino a tarda serata. La lite è degenerata in violenza ed è intervenuta sul posto anche un'ambulanza del 118, sembra per soccorrere una signora colta da malore.