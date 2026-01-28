Violenza sulle donne
Violenza sulle donne
La mobilitazione contro la violenza sulle donne continua

A febbraio 2026 un ricco calendario di iniziative tra Trani e Bisceglie

Trani - mercoledì 28 gennaio 2026 10.04
La mobilitazione territoriale contro la violenza sulle donne non si ferma e, per tutto il mese di febbraio 2026, si rinnova attraverso il ricco calendario della campagna "Il Filo che ci unisce".

Il percorso, iniziato a novembre 2025 e destinato a proseguire fino a marzo, mira a sradicare la cultura del sopruso coinvolgendo attivamente le comunità di Trani e Bisceglie. L'iniziativa è promossa dall'Ambito Territoriale e gestita dalla Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà tramite il Centro Antiviolenza SAVE, con il supporto fondamentale degli Assessorati alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali di entrambi i Comuni.

Il teatro come specchio della realtà
Uno dei momenti centrali del mese sarà l'appuntamento con l'arte drammatica. Il 20 febbraio, il Teatro Don Luigi Sturzo di Bisceglie (via Pozzo Marrone, 86) ospiterà lo spettacolo "Colon Irritabile", scritto e diretto da Marco Colonna e Alessandro Tagliente.

La rappresentazione, che aprirà il sipario alle ore 20.30 (ingresso dalle ore 20.00), si propone come uno strumento di denuncia e consapevolezza sociale. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/17y4qqKLLYBb2fzLGqdlC6mrLF-S4_uwC0wMyNpJ_nC0/edit.

Educare al futuro: il lavoro nelle scuole
Il cuore pulsante delle attività di febbraio è rappresentato dal coinvolgimento delle nuove generazioni, chiamate a costruire nuove basi per l'affettività. Le operatrici specializzate del Centro Antiviolenza SAVE entreranno negli istituti scolastici per condurre laboratori sulla comunicazione non violenta.
  • A Trani
Istituto Secondario di Primo Grado "G. Baldassarre"
Progetto "Il Manifesto delle Relazioni Sane"
3, 9 e 10 febbraio – classi seconde

Scuola Primaria "D'Annunzio – Papa Giovanni XXIII"
(I.C. "Rocca – Bovio – Palumbo – D'Annunzio")
Progetto "Istruzioni per una Sana Relazione"
11, 13, 23 e 24 febbraio – classi quarte e quinte
  • A Bisceglie
Istituto Secondario di Primo Grado "R. Monterisi"
5 febbraio
Scuola Primaria – I.C. "Don Uva – Cosmai"
24 e 26 febbraio – classi quarte e quinte

La creatività come risposta alla violenza
La sensibilizzazione passerà anche attraverso l'arte visiva. Il 12 febbraio alle ore 10.00, nella cornice di Palazzo Tupputi a Bisceglie, si terrà la cerimonia finale di premiazione del contest: "Narciso non ama… perché malessere no!"

Protagonisti dell'evento saranno gli studenti dell'I.I.S.S. "Dell'Olio Cosmai" di Bisceglie e dell'I.I.S.S. "Aldo Moro" di Trani, uniti nel dare voce alla creatività come risposta al narcisismo patologico.

Parallelamente, nel corso del mese, verrà lanciata la seconda edizione del concorso "Contro la discriminazione: tolleranza zero!", rivolto alle classi delle scuole primarie e al triennio delle secondarie di primo grado di entrambe le città, per stimolare una riflessione precoce sui pregiudizi di genere.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per testimoniare un impegno collettivo contro ogni forma di abuso.
