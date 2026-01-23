Panchina violenza sulle donne
Violenza sulle donne, Raffaella Merra: «Trani non è immune, prevenzione ora»

«Non bastano le pene, importante l'impegno per l'autonomia delle vittime»

Trani - venerdì 23 gennaio 2026 07.05 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo una nota di Raffaella Merra, già Assessore della città di Trani. All'indomani dei recenti e drammatici fatti di cronaca, l'esponente politica interviene nel dibattito pubblico con un approccio pragmatico: oltre l'indignazione, serve un piano d'azione locale che punti sull'educazione nelle scuole e sull'indipendenza economica delle donne vittima di violenza. Di seguito il testo integrale del comunicato.

«All'indomani del nuovo grave fatto di sangue, ancora un femminicidio, che ha visto vittima la giovane Federica Torzullo (*) , ritengo doveroso spingere le Istituzioni e l'opinione pubblica ad una seria riflessione. Una riflessione che non deve essere fine a sé stessa, ma mirare a risultati concreti, perché nessun territorio è scevro da questi fenomeni: nel recente passato anche la nostra Trani ne è stata triste protagonista. È necessario fare fronte comune con una consapevolezza: il fine ultimo non può essere solo la giusta sanzione per i colpevoli, ma deve essere la tutela della vita delle donne ad ogni costo, iniziando col proteggerle da quelle forme di violenza più silenti che spesso precedono l'irreparabile.

Anche a Trani è fondamentale rafforzare i Centri Antiviolenza, intensificando l'opera di sensibilizzazione nelle scuole: penso al già lodevole lavoro compiuto da realtà associative locali come "Save", che va sostenuto e ampliato. Ma non basta. Credo sia urgente incentivare nuove misure e nuovi interventi, potenziando l'ascolto, il supporto psicologico, l'assistenza legale gratuita e l'ospitalità in case rifugio per le donne maltrattate e perseguitate da veri e propri aguzzini. Bisogna garantire "ossigeno" alle donne in difficoltà, permettendo loro l'accesso gratuito e immediato a questi servizi.

Penso inoltre a progetti educativi strutturati, con laboratori teatrali o percorsi mirati per diffondere la cultura del rispetto e della parità di genere, firmando protocolli d'intesa operativi con Asl e Forze dell'Ordine. Vorrei inoltre invitare le Istituzioni a promuovere iniziative concrete come il "Microcredito di Libertà", sportelli di ascolto dedicati e la fornitura di "kit di prima emergenza" per le donne costrette a scappare di casa. Input come il Microcredito sono essenziali per sostenere percorsi di emancipazione economica: spesso, infatti, è la dipendenza economica a impedire la denuncia.

Dobbiamo guardare agli esempi virtuosi: ci sono Comuni come Cremona che hanno aderito alla "Carta dello Sport al femminile" o al "Manifesto degli Stati Generali delle donne". Il Comune di Macerata, da tre anni, promuove il Progetto "Guardami negli occhi", con gli studenti impegnati a realizzare lavori multimediali su figure femminili significative. Anche il Comune di Trani potrebbe e dovrebbe aderire ad iniziative di questo genere.

Sono consapevole che molto è stato fatto, ma visti i dati di cronaca molto di più si deve fare: ci vuole un balzo culturale notevole, avendo la pazienza che solo la cura per le persone può dare. La semina di oggi darà frutti domani, ma oggi è sempre tempo dell'ascolto attento ai segnali. La prossima Amministrazione dovrà farsi carico di questo aspetto, perché la violenza di genere colpisce laddove non ci si è adoperati per tempo: sarà questo uno dei miei obiettivi in Consiglio Comunale. Mi troverete sempre dalla stessa parte: sono una donna, sono Raffaella Merra».

(*) Si tratta di Federica Torzullo (in foto), quarantunenne scomparsa da Anguillara Sabazia venerdì 8 gennaio e trovata morta nel terreno vicino al deposito della ditta di movimento terra del marito nella mattinata di domenica scorsa 18 gennaio. Dagli esami è emerso che è stata uccisa con ventitré fendenti, 19 dietro alla nuca e 4 al collo, Federica fino all'ultimo ha provato a difendersi. Il marito, Claudio Agostino Carlomagno, è stato fermato per femminicidio e occultamento di cadavere e si trova nel carcere di Civitavecchia (Fonte FAN-PAGE.it)
Federica Torzullo
