15enne accerchiata e pestata da un gruppo di coetanee in pieno centro a Trani: nessuno interviene

Aggressione violenta a Trani: erano circa le 20,30 quando una ragazza di 15 anni, insieme a un'amica, stava passeggiando lungo via San Giorgio, una delle strade più centrali e frequentate della città, già addobbata per le festività natalizie nella sera della vigilia dell'Immacolata.Le due adolescenti sono state improvvisamente accerchiate da un gruppo di coetanee. L'aggressione era mirata a una delle due, ritenuta responsabile di aver creato e condiviso in una chat WhatsApp un meme raffigurante una delle ragazze poi coinvolte nel pestaggio.Secondo la ricostruzione, il meme — una foto modificata in tono ironico — era stato inviato in una chat condivisa dalle due amiche con altri due ragazzi coetanei. Sarebbe stato uno di questi ultimi a diffonderlo ulteriormente, scatenando la rabbia della ragazza ritratta nell'immagine. La vittima dell'aggressione nei giorni precedenti, avrebbe persino chiesto scusa alla conoscente coinvolta, ma il gesto non è bastato a placare gli animi: un piano per una spedizione punitiva era evidentemente già in atto.L'aggressione avvenuta ieri sera è stata descritta come "a dir poco brutale". La 15enne sarebbe stata trascinata per i capelli, schiacciata con il volto contro il terreno che riempiono le fioriere che costeggiano via San Giorgio, colpita con calci, pugni e perfino sputi. La giovane, scioccata e in lacrime, avrebbe tentato disperatamente di chiedere e urlare richieste di aiuto, ma secondo il racconto non una sola persona sarebbe intervenuta.A soccorrerla è stata una parente, titolare di un negozio da cui la ragazza si era rifugiata subito dopo l'aggressione. Avvisata telefonicamente, la madre è corsa disperata sul posto insieme al figlio, per poi trasportare immediatamente la giovane al pronto soccorso.Il referto medico parla chiaro: tumefazioni al volto, lividi diffusi, escoriazioni, un sopracciglio gonfio, e un forte stato d'ansia. "Le ho sempre detto: se ti succede qualcosa, urla, chiedi aiuto, non avere paura", ha raccontato la madre, ancora scossa. "Invece nessuno ha ascoltato le sue richieste"., e questa indifferenza appare come il lato più oscuro di tutta la vicenda .La madre ha spiegato che la figlia è molto timida e ha iniziato a uscire da sola soltanto dall'estate scorsa, sempre insieme alla sua amica e sempre, in una routine controllata e condivisa, pensata per garantire sicurezza, prelevate dai genitori della famiglia di una o dell'altra per rientrare a casa alle 21,30.L'episodio solleva ancora una volta interrogativi sul ruolo distorto che le dinamiche digitali possono avere nelle relazioni tra giovanissimi. Chat di gruppo, meme condivisi, contenuti diffusi senza controllo: elementi del mondo virtuale capaci di riversarsi nella realtà con conseguenze devastanti.Il mondo dei ragazzi è drogato da queste dinamiche di un bullismo che potremmo chiamare 2.0 perché legato sempre più spesso ai social, e basta un contenuto sbagliato per innescare una violenza assurda. Le vittime di tutto questo continuano a essere i giovani, sempre più: la ragazza aggredita, è vero, che va aiutata e supportata. Ma supportate evidentemente anche le ragazze che hanno immaginato questa spedizione punitiva, aggressione di dieci contro una: gli interrogativi su questa adolescenza sono tanti, e impongono interventi di supporto sociale profondi."Mi sembra il titolo di uno di quei servizi che sento al telegiornale o ai programmi di cronaca , ma accerchiata e picchiata da un branco è stata proprio mia figlia. Ci sembra di vivere un incubo".Restano un paio di occhiali rotti sull'asfalto e tanta, tanta paura. Il tempo lenirà, ma magari, con un po' di buona volontà, sarebbe auspicabile uno scenario di mitigazione degli animi da parte delle famiglie di vittima e aggressori anziché di istigazione alla rabbia.