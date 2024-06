Aggressione della baby gang a Trani, svolta nelle indagini: si presume una difesa per molestia

Non si sarebbe trattato di aggressione da parte del branco, ma di tentativo di difesa ad una presunta molestia subita da una ragazza: pare si stia giungendo ad una svolta nelle indagini sull'episodio di violenza registrato l'altra sera in piazza XX settembre, nei pressi di uno store h24, quando un uomo fu soccorso per un colpo al viso ricevuto da un ragazzo facente parte di un gruppo di giovani che stazionava in quei pressi.Sul luogo erano giunti l'ambulanza del 118 per soccorrere il ferito e pattuglie della Polizia di Stato: la prima sommaria ricostruzione dei fatti aveva fatto intendere si trattasse di una aggressione violenta da parte di una baby gang, mentre da indagini più approfondite sembrerebbe che le cose siano andate diversamente, e che il pugno sferrato al volto dell'uomo sia stata comunque la reazione, seppur violenta, ad una frase o atteggiamento mostrato dall'uomo nei confronti di una ragazza.Alle fasi concitate dell'accaduto avevano assistito alcuni passanti, che avevano allertato le forze dell'ordine, immediatamente intervenute sul luogo: dalla verifica delle testimonianze e dalla ricostruzione degli inquirenti si starebbe definendo un quadro diverso da quello delle prime apparenze.