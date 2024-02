"Sgomento per la logica di violenza": la nota dei docenti e del personale ATA del "De Sanctis" di Trani sui fatti di Pisa

La comunità dei docenti e del personale ATA del Liceo "De Sanctis" di Trani esprime profondo sgomento per la logica di violenza che ha investito il nostro paese in questi ultimi giorni e che continua ad alimentare tensioni costanti, divisioni manichee e intolleranza diffusa per qualsiasi pensiero critico o divergente.Venerdì a Pisa, proprio a due passi da una scuola di alto respiro umanistico e scientifico e da tanto tempo portatrice di valori di pacifica coesistenza umana e di dialogo tra tutte le differenze, abbiamo visto inquietanti immagini di violenza gratuita e di barbarie contro degli studenti e delle studentesse che lamentavano semplicemente l'assenza di pace in gran parte del mondo contemporaneo. Dai fatti di Pisa emerge la minaccia incombente dell'incapacità di qualsiasi dialogo umano, laddove le speranze e gli ideali delle giovani generazioni meriterebbero ascolto e accoglienza per alimentare la fiducia nel futuro e non disincanto, frustrazione e disperazione.Non possiamo che auspicare un risveglio fortissimo delle culture e delle arti, insomma della parte migliore dell'umano, per prima arginare e poi sconfiggere il sempre possibile ritorno delle barbarie e delle pulsioni aggressive.Assistiamo ad un cambio epocale della storia umana dopo la rottura definitiva dei fragili equilibri scaturiti dal secondo conflitto mondiale, ad una grave crisi ambientale, ad una esplosionedemografica incontrollata in determinate zone del pianeta e a ricchezze enormi dissipate perarmarsi gli uni contro gli altri.Continuando ad avere fiducia nelle istituzioni democratiche del nostro Paese, pensiamo siagiunto il momento di una reazione profonda agli attuali eventi nel mondo da parte di tutte legenerazioni umane e auspichiamo un cessate il fuoco in ogni angolo della terra.Trani, 25 febbraio 2024 - I docenti e il personale ATA del Liceo "De Sanctis" di TraniAltamura M., Altomare A., Amicarelli M., Amoruso G., Baldassarre P., Bartucci A., BonavitaM.R., Borraccino A., Caggianelli M., Caivano M., Calefato T., Canaletti P., Capuzzolo R., CasieroM., Cavaliere F., Curci R., De Candia R., De Gennaro A., Delle Noci R., Deliso G., Dente F., diBitetto R., di Leo P., di Liddo R., di Perna F., di Tondo V., Digiesi I., Diviccaro G., Finzi C.D.,Frank A.C., Genco L., Inbornone J.S., Inchingolo G., Johnson L.H., Labianca A., Laporta G.,Leuzzi A., Lombardi M., Loquarto L., Mangino F., Muolo L., Musci A., Palmiotto A., Palmiotto L.,Partipilo M.L., Patruno T., Perrino G., Piccarreta R., Piergiovanni M., Pinto R., Porcelli M.,Ricchiuti S., Romano M.I., Rossetti L., Ruggeri L., Saracino R., Sciacqua A., Sciardò S.,Spadavecchia S., Tarallo M.F., Tortosa A., Tortosa F., Troiani I., Vavalà L., Vigilante A., Zitoli F.