Piazza Garibaldi minacciata da banda di giovani teppisti: è allarme

Sono giunte anche alla redazione di Traniviva diverse segnalazioni circa la banda di teppisti che si aggira ogni giorno in piazza Garibaldi creando scompiglio e disturbando attività commerciali e passanti. Una situazione diventata oramai insostenibile tant'è che si è pensato più volte di interpellare le forze dell'ordine che però pare abbiano le mani legate per via della minore età dei soggetti coinvolti. Non solo tiri al pallone un po' più forti contro auto e tavolini e le classiche "marachelle" tipiche della loro età: la banda si rende ripetutamente protagonista di veri e propri atteggiamenti delinquenziali, oltre che di violenza fisica. È il caso dell'episodio avvenuto qualche giorno fa quando il gruppo ha iniziato ad ingiuriare una madre e figlia di nazionalità straniera, insultandole con frasi sessiste e omofobe. La lite è proseguita con il coinvolgimento del capofamiglia e si è arrivati anche allo scontro fisico sotto lo sguardo attonito della gente lì presente.I commercianti della zona però garantiscono che fatti come questi sono all'ordine del giorno. Pare infatti che la banda non frequenti solo piazza Garibaldi ma diverse zone della città, rendendosi protagonista di vere e proprie imboscate e azioni punitive.Una situazione non più sostenibile, che necessita di un coinvolgimento sinergico tra le varie istituzioni per porre fine una volta per tutte a questa problematica.