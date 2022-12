Aggressione nella notte in piazza Natale d'Agostino, un ferito ricoverato in ospedale

Il giovane ha riportato diversi traumi, cinque punti di sutura in testa e frattura del setto nasale

Fazzoletti sporchi di sangue: è quel che resta dell'aggressione avvenuta la notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre, tra le ore 2.30-3, in piazza dottor Natale d'Agostino, di fronte al liceo De Sanctis. Da una prima ricostruzione, sembra si sia trattata di un'aggressione fisica a danno di quattro ragazzi tranesi, tutti di 20 anni. Tre di loro sono riusciti a scappare mentre uno è attualmente ricoverato a Barletta dopo aver riportato diversi traumi, cinque punti di sutura in testa e frattura del setto nasale. Sembrerebbe inoltre che il gruppo sia stato aggredito da un altro gruppo di giovanissimi provenienti da Barletta: non si esclude che fossero sotto effetto di sostanze stupefacenti. Sconosciuti i motivi che hanno portato a così tanta violenza. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri del Comando di Trani.