Bat, portale Genio Civile ancora in affanno: la provincia avvia una nuova piattaforma

«Accogliamo positivamente questa notizia, ma non siamo disposti a sopportare ulteriori ritardi. Siamo stanchi di aspettare: in gioco c'è la buona riuscita del nostro lavoro». La presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia Bat, Antonella Cascella, commenta l'annuncio da parte della Provincia di Barletta-Andria-Trani dell'avvio dello sviluppo di una nuova piattaforma telematica per la gestione delle pratiche sismiche. Si tratta di una svolta attesa da oltre un anno dai tecnici e dai professionisti del settore, che dal 1° gennaio 2024 si sono trovati a dover operare con il P.I.E.S.I.S, un sistema instabile, lento e spesso inaccessibile. Il portale, nelle intenzioni, avrebbe dovuto digitalizzare in modo efficiente l'intero iter delle pratiche sismiche, diventando l'unico canale ufficiale per la loro compilazione, trasmissione e consultazione. Ma già a pochi giorni dalla sua attivazione il portale ha mostrato gravi malfunzionamenti, che hanno spinto l'Ordine provinciale degli Ingegneri a chiedere un ritorno temporaneo alla trasmissione via PEC. La Provincia accolse la richiesta, prevedendo una fase transitoria fino al 31 gennaio, ma i problemi non si sono mai risolti del tutto: accessi lenti, blocchi frequenti, errori e impossibilità di completare le procedure hanno continuato a rallentare il lavoro di professionisti e imprese. L'Ordine ha sollecitato più volte un intervento risolutivo, arrivando anche a ipotizzare un esposto alla Procura della Repubblica per tutelare gli iscritti da eventuali responsabilità, anche penali, legate al mancato protocollo delle pratiche. Solo ora, dopo oltre un anno di disagi, con una nota firmata dal dirigente del Genio Civile, ing. Lorenzo Fruscio, la Provincia ha ufficialmente riconosciuto i limiti del portale e comunicato l'intenzione di sviluppare un nuovo sistema, garantendo nel frattempo la continuità della piattaforma attuale per consentire la migrazione ordinata dei dati. L'Ordine degli Ingegneri ha accolto con prudente ottimismo la decisione, ribadendo però la necessità di un cronoprogramma preciso e vincolante per la realizzazione del nuovo portale. Ha inoltre dato la propria disponibilità a collaborare come beta tester, con l'obiettivo di contribuire attivamente alla creazione di uno strumento finalmente funzionale, sicuro e rispondente alle esigenze del territorio. Nel frattempo, l'Ordine continuerà a monitorare con attenzione ogni fase dell'iter, affinché i tempi e gli impegni annunciati vengano rispettati. «Le procedure edilizie - continua la presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia Bat - sono già complesse e delicate: non è accettabile che siano ulteriormente rallentate da strumenti informatici inefficienti e modalità operative non allineate alla normativa vigente. Ora chiediamo con forza un cronoprogramma chiaro e vincolante per l'attivazione della nuova piattaforma e ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare, affinché si realizzi finalmente un sistema affidabile, sicuro e davvero rispondente alle esigenze dei professionisti e del territorio».