Gli anziani e la tecnologia: all'Auser un corso di alfabetizzazione informatica

Nell'epoca di Tik-Tok, di Facebook e di un mondo che corre sempre più veloce e si sposta verso l'online, gli adulti ed in particolare gli anziani rischiano di rimanere fuori dalla vita comune e di non poter svolgere neanche le operazioni più semplici. Per questo L'Auser Volontariato di Trani in convenzione con l'agenzia regionale strategica per la Salute e il sociale della Regione Puglia. ha pensato ad un corso di formazione e digitalizzazione rivolto in particolare agli anziani e comunque a persone di età pari o superiore a 55 anni."Siamo lieti di annunciare la presentazione del corso di informatica di alfabetizzazione informatica - si legge in una nota - per la promozione di un invecchiamento attivo dal nome "la digitalizzazione non ha età". Il corso avrà una durata di 4 mesi e sarà aperto a tutte le persone anziane che desiderano imparare a utilizzare i computer e la tecnologia digitale".La presentazione del corso si terrà il giorno 8 Maggio alle ore 18,00 presso il Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia, ubicato a Trani in Via Annibale di Francia 41 (Zona Stadio). Durante l'evento, verranno illustrati gli obiettivi e i contenuti del corso, nonché le modalità di iscrizione.