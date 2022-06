Auser: "Aperti per ferie" a Villa Guastamacchia

L'Auser di Trani propone "Aperti per ferie", una rassegna realizzata in coprogettazione con l'amministrazione comunale, che si terrà presso il centro polivalente per anziani di Villa Guastamacchia (via A. di Francia, 43). Un calendario di appuntamenti "per vivere l'estate 2022 sereni, sicuri, sostenuti ed informati con le attività dell'Auser".Questo il programma per il mese di luglio: il 2 - Evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Petit Pas "Hai problemi con il computer o con il tuo smartphone ? Prenotati e noi ti aiutiamo", il 5 - Cena con il delitto – Serata misteriosa. Obbligatorio la prenotazione; il 6 - "Il Carro dei Guitti" in collaborazione con l'Auser dedica una serata ad un grande amico; il 7 - Serata culturale con la presentazione del Libro "Nudo Essenziale" ne parliamo con l'autrice e in compagnia di un trio musicale; il 13 - Festa con tutti i bambini organizzata dalla cooperativa Scialon; il 14 Intera giornata con iniziative che coinvolgono i giovani "futuri nonni" Organizzata da Auser Giovani; il 15 Franco Minervini e chitarra raccontano De Andrè; il 20 Si canta e si balla con musica dal vivo in compagnia di Iosso; il 21 Serata culturale presentazione del Libro "Condominio Illegale" ne parliamo con l'autore. Dal 5 al 29 la cooperativa Scialon, Il Treno del Sorriso e il Colore degli anni organizzano laboratori ed intrattenimento per i bambini nelle ore pomeridiane.Ogni iniziativa avrà la sua locandina con tutte le informazioni utili alla partecipazione.