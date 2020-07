Benvenuti a Trani, oggi la presentazione della prima guida turistica dedicata ai bambini

Sarà presentata oggi alle ore 18 presso la cassa armonica della villa comunale la prima guida turistica della città di Trani interamente dedicata ai bambini. "Benvenuti a Trani", come precedentemente vi abbiamo comunicato, è stato pensato a misura dei piccoli e delle loro famiglie, ma anche in generale per i turisti e i tranesi che vogliono conoscere e riscoprire la città. La guida illustrata, nata dalla penna di Vincenzo Covelli ed Elisa Mantoni, racconta la storia, le tradizioni e la cultura della città per gli occhi sinceri e così pieni di meraviglia dei bambini.Alle 18 la villa comunale ospiterà la conferenza stampa di presentazione con gli autori Vincenzo Covelli ed Elisa Mantoni, i rappresentanti della casa editrice "Progettipercomunicare" Giuseppe Schirone e Raffaella Margiotta, il sindaco Amedeo Bottaro, l'assessore alla Cultura Felice di Lernia. Modera Annamaria Natalicchio. A seguire, alcuni momenti di intrattenimento per i bambini con la possibilità di vincere la guida.