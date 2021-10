Biblioteca, da martedì sarà possibile utilizzare le sale studio rinnovate

Da martedì 2 novembre sarà nuovamente possibile utilizzare le sale studio della biblioteca che si presenta ai suoi utenti in una veste del tutto nuova. I lavori di ristrutturazione, in fase di ultimazione, hanno permesso la riorganizzazione e il riallestimento di numerosi spazi della biblioteca al fine di garantire una sempre migliore e confortevole fruizione dei servizi e degli ambienti."Un risultato di un lungo percorso – spiega l'assessore alle culture, Francesca Zitoli – di cui come amministrazione comunale e come assessorato andiamo particolarmente fieri per almeno due ragioni: l'aver investito su una delle infrastrutture culturali punto di riferimento non solo per la nostra città, ma per l'intera provincia BAT. Non è un caso infatti se la nostra biblioteca comunale è Polo bibliotecario della sesta provincia individuata tale soprattutto per la capacità di essere costante luogo culturale innovativo e proattivo sul territorio. Inoltre, la seconda motivazione che ritengo più importante è il bisogno sempre più consistente da parte della nostra comunità di ritrovarsi in biblioteca per motivi di studio, di socializzazione, di fruizione e produzione culturale, di dialogo e condivisione. Un bisogno a cui non avremmo mai potuto negare risposte, soprattutto dopo la sfiancante esperienza pandemica, ma che invece meritava un'azione politica e amministrativa forte e incisiva".Nei prossimi mesi, si procederà alla conclusione dei lavori posti in essere, con migliorie che riguarderanno la rete wi-fi e il suo potenziamento oltre ad un nuovo e più efficiente impianto di condizionamento. In tal senso saranno previste, con ampio preavviso, delle chiusure straordinarie dell'intera struttura o di una parte di essa.Continueranno, inoltre, ad essere garantiti i servizi di prestito, restituzione e consultazione del patrimonio librario. Resteranno invariati gli orari di apertura della struttura dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:30. Per poter accedere alle sale studio, nel numero massimo di 150 postazioni, sarà possibile prenotarsi sia attraverso il portale o l'App Si.Bi.Bat che per e-mail. L'accesso alle sale studio e ai locali della biblioteca resta condizionato al possesso di certificazione verde Covid-19, all'utilizzo della mascherina e all'igienizzazione delle mani.Domani invece alle ore 10 sarà inaugurato il nuovo sportello Europe Direct della BAT che ha sede sempre nella biblioteca comunale di Trani. Il centro è membro della rete Europe Direct in Italia gestita dalla Commissione europea che a sua volta fa parte di una famiglia rete di centri a livello europeo. I centri Europe Direct contribuiscono ad avvicinare l'Europa alle persone e promuovono il coinvolgimento dei cittadini nel dibattito sul futuro dell'UE. Lo sportello Europe Direct BAT è gestito dalla cooperativa Informa Scarl che è stata uno dei 45 enti vincitori dell'invito a presentare proposte Europe Direct 2021-2025. La presidente di Informa, Annamaria Ricci, sarà presente all'evento inaugurale unitamente al sindaco di Trani, Amedeo Bottaro.