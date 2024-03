Grande partecipazione di pubblico per l'evento "Conoscere e prevenire la sarcopenia nell'anziano"

Si è tenuto sabato scorso 2 marzo presso la biblioteca comunale di Trani, l'evento di divulgazione medico-scientifico dal titolo "Conoscere e prevenire la sarcopenia nel soggetto anziano: un approccio multidisciplinare" organizzato dall'Associazione Aurora OdV e promosso dall'Amministrazione comunale di Trani. Il tema trattato è ancora poco conosciuto ha riscontrato l'interesse e la partecipazione di un ampio pubblico. La sarcopenia è una condizione clinica che determina perdita di forza e di massa muscolare, condizione tipica della terza età. L'intento dell'evento era quello di creare sensibilizzazione nei confronti della sarcopenia, molto spesso non diagnosticata a causa della difficoltà diagnostica e della natura giovane del disturbo stesso."Siamo molto soddisfatti di come l'evento abbia catalizzato l'attenzione di un pubblico numeroso. L'intento dell'Associazione era quello di far luce su una patologia trattando il tema non solo relativamente ai suoi effetti e ricadute principali, ma anche su quelle secondarie e meno note, come la relazione tra Sarcopenia e perdita uditiva, aspetti psicologici e legali ad essa riconducibili", ha dichiarato Giorgio Pagnotta, presidente Ass.ne.