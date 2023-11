"Biondo era bello": su Rai Storia le gesta di Manfredi raccontate nel Castello Svevo

Che modo magnifico, quello di sentir raccontare la storia attraverso le pagine che i monumenti consentono di aprire, rivelando imprese, conquiste, amori, ribellioni. Su Rai Storia, che rimane una perla assoluta della produzione della rete nazionale per i suoi contenuti - in una situazione che in questo periodo sta facendo davvero acqua da molte parti - la terza puntata del programma "Storia di terra e di mare" ha visto protagonista Re Manfredi, che in quella frase celebre di Dante "biondo era bello e di gentile aspetto " è stato dipinto in modo immortale: e per Dante Manfredi fu un'altra occasione, con la pietà con cui lo collocò nel Purgatorio, di dimostrare che spesso la volontà della Chiesa e dei papi è difforme dalla volontà di Dio.Il racconto della vicenda di Manfredi, legata a quella di suo padre Federico II che l'aveva eletto come suo prediletto sopra tutti i suoi figlioli - allevato nella sua reggia e ammaestrato con i suoi propri insegnamenti" e forse per questo, per cultura e audacia, probabilmente il più simile a lui, reso erede legittimo con quel matrimonio contratto in punto di morte con l'amata Bianca Lancia - si è snodato con con dovizia di consulenze storiche e estrema eleganza tra le vie del centro storico Piazza Duomo e ovviamente l'interno del Castello Svevo, con il suo camminamento e i suoi cortili e riprese mozzafiato che ne hanno esaltato la magnificenza.Cristoforo Gorno, cui la Direzione Regionale Musei ha aperto le porte nel Castello, autore televisivo di programmi come Gaia comunque uno dei più efficaci divulgatori culturali del nostro paese ha saputo esaltare la nostra città come essa merita davvero, senza effetti speciali ma con la preziosità delle gesta che l'hanno attraversata e che l'hanno resa nei secoli nel meridione d'Italia - e non solo, in tutto il Mediterraneo, punto di convergenza di cultura, religione, economia, leggi.