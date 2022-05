BMW I4: la presentazione all’Opa Opa On The Beach di Giovinazzo con musica al tramonto

Nasce BMW i4, linee fluide, tecnologia intuitiva, performance da vera sportiva, versatilità da Gran Coupé 100% elettrica. L'elettrizzante mondo BMW si svelerà sabato 14 maggio dalle ore 19 all'OPA OPA on the Beach a Giovinazzo, in via Ruggiero Messere, 11. Un evento unico, con musica elettronica del duo tedesco "Session Victim" e direzione artistica del Polifonic, il luogo dove i suoni prendono vita fondendosi in armonia con il territorio e dando forma a molteplici trame sensoriali con il meglio della musica elettronica, sunset e food & beverage by Opa Opa on the Beach.Sarà l'occasione perfetta per presentare la nuova BMW i4 che ha un design inconfondibile, eleganza e comfort, tecnologia avanzata e connettività, esperienza di guida potente e divertente, tre modalità di guida selezionabili.Autonomia fino a 590 chilometri e prestazioni sportive per la Bmw i4, un veicolo in stile Gran Coupé con il comfort di guida di una berlina con le più moderne funzionalità. Grazie alla Combined Charging Unit è possibile l'utilizzo di stazioni di ricarica rapida a corrente continua con una potenza fino a 200 kW, l'autonomia può essere aumentata fino a 164 km in soli 10 minuti.Maldarizzi Automotive S.p.A. si è affermata come una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi dislocate tra Puglia e Basilicata, Maldarizzi Automotive è un riferimento per il mondo della mobilità dal 1979. Garanzia per la vendita di auto nuove, usate, km0, servizi di assistenza post-vendita, come prodotti e soluzioni assicurative, finanziarie e di micromobilità, assistenza e ricambistica dei più importanti marchi automobilistici.Le concessionarie ufficiali: Lamborghini, BMW, BMW M, MINI, Mercedes-Benz, AMG Performance Center, Mercedes-Benz V e Vans, Smart, MG Motor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional, Ineos Grenadier.Le divisioni: Maldarizzi Multibrand per l'usato garantito e per vetture km0, Maldarizzi 4Business per veicoli commerciali, allestiti e flotte, Maldarizzi Rent per noleggio a medio e lungo termine.