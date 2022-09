Bonus trasporti, modalità d'uso

Il Bonus Trasporti fino a 60 euro per le persone fisiche, istituito dal Decreto Aiuti (DL 35/2022) come misura di Governo contro il caro prezzi e rifinanziato dal Decreto Aiuti ter con altri 10 milioni, offre un contributo per l'acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale.Per gli abbonamenti agevolati è possibile scaricare dall'apposito sito governativo la documentazione necessaria da presentare agli uffici di Amet al momento della sottoscrizione dell'abbonamento.Gli uffici dell'azienda sono aperti al pubblico dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì.