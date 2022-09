Boom di visitatori per la mostra delle sculture gioiello di Raspini a Trani  

"I gioielli nel gioiello", scrive sull'affollatissimo registro delle dediche una delle oltre duemilacinquecento persone che tra la serata dell' inaugurazione e il week end hanno visitato la bellissima mostra delle opere di Giovanni Raspini nel monastero di Colonna: moltissimi turisti, visitatori anche da altre regioni e i tranesi che in una veste così preziosa hanno ritrovato finalmente il proprio Monastero. E anche nella mattinata di oggi, pur sotto la pioggia, il flusso di visitatori è ripreso, facilitato anche dalla apertura con orario continuato.Pur con i due precedenti illustri delle prestigiose esposizioni a Roma e Milano, Giovanni Raspini aveva riconosciuto in Trani e nel monastero sin dallo scorso luglio il luogo ideale per poggiare il suo "Giro del mondo in ottanta gioielli"; e per questo si era offerto senza indugio di contribuire alla sua riapertura.Visto il numero dei visitatori nei primi due giorni della mostra, che sarà aperta fino al prossimo venerdì sera - è evidente non solo quanto non solo l'orafo toscano ci avesse visto giusto, ma anche quanto Trani abbia davvero la possibilità di diventare un punto di riferimento di attrazione turistica internazionale grazie alla combinazione del proprio patrimonio storico artistico e culturale con occasioni pregiate come questa esposizione, certezza che ha animato la squadra - tra esponenti della pubblica amministrazione e privati - che a Trani ha lavorato negli ultimi due mesi per realizzare questa impresa in concerto con l'azienda toscana.La diffusione della mostra sui canali di informazione, il tam tam sui social, non hanno fatto altro per il week end che attrarre sempre più pubblico, attratto anche dalla gratuità dell' accesso alla mostra e , chissà dal fatto che tante donne di ogni età, dalle ragazzine alle nonne, si sentissero un po' protagoniste della esposizione, anche solo portando al collo o al braccio una piccola creazione in argento di Giovanni raspini.Che con mostre come questa non propone nuovi modelli da commercializzare, ma semplicemente bellezza da diffondere, trasmettere, condividere: una cultura che possa arrivare in maniera trasversale a chiunque, che spalancando gli occhi alle meraviglie dell'arte orafa possa contribuire a aprire l'anima a orizzonti più vasti. .orario della mostra: ore 10:00-ore 19:00 tutti i giorni fino a venerdì 23 con ingresso gratuito