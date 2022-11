Finissage della mostra di Pasolini a Palazzo Beltrani nell'anniversario della sua morte

Ultimo appuntamento per il centenario d'amore dedicato a Pier Paolo Pasolini per il finissage della mostra Pasolini Matera di Domenico Notarangelo : Stefania De Toma intervisterà gli autori del libro "Il vangelo secondo Matteo e la Ricotta" (ed. Gramese) Marika Iannuzziello e Paolo Speranza.Nel giorno dell'anniversario della sua uccisione, il grande intellettuale italiano sarà ricordato e celebrato attraverso l'analisi del Vangelo diventato una pietra miliare nella storia del cinema di tutti i tempi e de La ricotta, cortometraggio che ha subito pesanti vicende giudiziarie.Grande riscontro ha avuto durante questo mese la mostra esposta nelle sale del palazzo Beltrani così come tutti gli eventi inseriti nel programma.