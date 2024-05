L’ANGET celebra a Trani il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi

Sono trascorsi 150 anni dalla nascita di uno dei più grandi inventori della storia moderna, che grazie al telegrafo senza fili cambiò per sempre il nostro modo di comunicare. A Guglielmo Marconi si deve lo sviluppo di un efficace sistema di telecomunicazione a distanza via onde radio, ovvero la telegrafia senza fili o radiotelegrafo, che ebbe notevole diffusione, la cui evoluzione portò allo sviluppo della radio e della televisione e ingenerale di tutti i moderni sistemi e metodi di radiocomunicazione che utilizzano le comunicazioni senza fili, e che gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909.Tra le manifestazioni in programma per commemorare il 150° anniversario, l'Italia ha pianificato una serie di eventi e mostre. Una mostra dedicata a Marconi dal titolo "Spatia devinco disiunta coniugo" (potrebbe infatti essere tradotto come "supero le distanze e unisco chi è separato) si terrà a Trani dal 24 al 28 maggio 2024 organizzata dal Cav. Leonardo Leonetti, Delegato ANGET Puglia e Basilicata e dal Colonello Mauro La Stella Presidente ANGET Monte Caccia. L'evento che si terrà nella villa comunale Piazza Plebiscito sarà inaugurata dal Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro.Queste iniziative non solo celebrano la vita e le realizzazioni di Marconi, ma mirano anche a ispirare le nuove generazioni a perseguire la ricerca e l'innovazione. Il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi non è quindi solo una celebrazione di un grande inventore, ma anche un momento per riflettere su come le sue scoperte continuano a influenzare la nostra vita quotidiana. Il suo lascito vive nelle infinite possibilità delle comunicazioni moderne.L'invito è rivolto a tutti i cittadini, l'ingresso è libero e gratuito.