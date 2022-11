Con "La "ricotta" e il "Vangelo secondo Matteo" chiusi i battenti della mostra Pasolini Matera: un mese di eventi e emozioni

Sono stati forse i gioielli più preziosi nella produzione cinematografica di Pier Paolo Pasolini a chiudere i battenti della mostra Pasolini Matera, che per un mese ha soggiornato nella suggestione e nel fascino antico di Palazzo Beltrani con le fotografie di Domenico Notarangelo, scattate durante le riprese del capo iolavoro sulla vita di Gesù Cristo .Per l'occasione - coincisa con l'anniversario del delitto di Pier Paolo Pasolini - intorno a "La ricotta" e al "Il Vangelo secondo Matteo" sono intervenuti i giornalisti Paolo speranza e Marika Iannuzziello autori di un saggio dedicato proprio a questi due film, edito da Granese edizioni.Intervistati da Stefania De Toma, i coautori hanno scandagliato l'opera del maestro con gli spunti offerti dai due capolavori. Il ruolo di intellettuale capace di offrire ancora oggi spunti di riflessione, visionario e capace già quarant' anni fa di predire degradi e appiattimenti della società contemporanea, i riferimenti all'arte, le suggestioni di un marxista che è stato capace di avventurarsi nel sacro più profondo , la forza pedagogica del suo messaggio e della sua poesia sono stati tra gli argomenti trattati." Il cortometraggio "La ricotta" ha avuto una vita travagliata giudizialmente e sicuramente, al suo apparire, come aveva previsto Pasolini, non è stato compreso,anzi è stato male interpretato con malafede, come ebbe a dire lo stesso regista: in realtà - sottolineano Paolo Speranza, direttore della rivista cinematografica Cinemasud, e Marika Iannuzziello, che vi collabora ormai da anni - è stato da molti considerato come l'opera più importante di Pasolini, che invece del Vangelo costituisce quasi un prologo e che ha veramente ancora oggi tanto da dire."E infatti i due studiosi stanno lavorando attualmente a una monografia dedicata esclusivamente a questo capolavoro che in soltanto poco più di trenta minuti si rivela a ogni visione prodigo di denunce in una sorta di espressione della china consumistica in cui va precipitando- quasi atrofizzandosi - la nostra umanità.A concludere l'incontro Giuseppe Notarangelo che, con emozione e un coinvolgimento speciale, ha raccontato i giorni dell'incontro tra suo padre Mimì e Pierpaolo Pasolini; ma ha anche illustrato il viaggio che da anni sta portando queste fotografie straordinarie in tutto il mondo.La mostra, realizzata nel coordinamento tra Assessorato alle culture del Comune di Trani, Palazzo Beltrani e l' associazione Domenico Notarangelo, nell'arco di un mese ha visto realizzarsi numerosi eventi all'interno di essa e nei prossimi giorni si sposterà a Gioia del Colle .