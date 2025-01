"Hollywood in Riviera", a Trani la mostra fotografica che fa sognare

8 foto Hollywood in RivieraMostra fotografica

Si è inaugurata al pubblico, lo scorso 18 gennaio, presso ladi Trani, la mostrana selezione di fotografie rare e inedite, venute alla luce in sette mesi di studio e ricerca sull'Archivio Fotografico Francesco Leoni, in un allestimento immersivo e coinvolgente che trasporta i visitatori in un'epoca dorata, in cui la Liguria , come Trani negli anni '60 con la Lampara , fu destinazione preferita per le celebrità in cerca di relax e divertimento.Organizzata dalla "e con la collaborazione dell'Istituzione Mu.MA, l' esposizione, che vanta il patrocinio di Rai e Regione Liguria, è stata realizzata in collaborazione con ilarriva nel Comune di Trani dopo il successo dell'esposizione aldi Genova e a, a Camogli, città che ha fortemente voluto e sostenuto il progetto espositivo tranese nato da un incontro casuale all'Interflora di, presidente della Associazione "Forme" efunzionario del comune di Camogli.All'interno della Biblioteca, sfilano immagini di tante star e personaggi iconici come Vittorio de Sica, Alberto Sordi e Carlo Verdone, Jayne Mansfield, Anthony Quinn assediato da fans e commesse in un vecchio negozio di Genova, Tony Curtis a spasso per Piazza Dante, Elizabeth Taylor con due suoi mariti, Eddie Fisher e Richard Burton, e così via. Tutte situazioni in cui il mito, incontrandosi con i fan, mostra la sua "normalità" avvicinandosi ancora di più al suo pubblico attraverso le foto di Francesco Leoni (1925-2000) di cronaca e non di scena il cui archivio, custodito dalla famiglia, era presente alla inaugurazione la figlia Paola, conta oltre 4mln. di scatti ancora in corso di catalogazione.Presenti alla inaugurazione sia, Vice Sindaco di Trani che ha patrocinato l'esposizione. "Siamo contenti di questa presenza a Trani della delegazione del Comune di Camogli ed orgogliosi, grazie alla Associazione Forme - ha dichiarato - di questa mostra fotografica che può rappresentare il primo passo di una collaborazione" e siache di Camogli è il pari Vice Sindaco: "Non abbiamo lo stesso mare, ma Trani e Camogli hanno la stessa vocazione turistica che li caratterizza - ha detto - questa nostra prima volta a Trani non sarà l'ultima, abbiamo trovato una città meravigliosa che non conoscevamo.La mostra fotograficasarà visitabile fino al 18 febbraio in sala "Benedetto Ronchi" in Biblioteca Comunale.