Trani e Camogli, un ponte di bellezza sul mare: si è inaugurata la mostra "Un mondo che scompare"

Le potenti immagini del fotografo naturalista Marco Gaiotti al Monastero di Colonna siglano il gemellaggio culturale tra le due città

Trani - venerdì 10 ottobre 2025 20.23
Un ponte tra due mari, l'Adriatico e il Ligure, unito nel nome della cultura, della tradizione e della tutela della bellezza. Si è inaugurata venerdì 10 ottobre nello splendido scenario del Monastero di Colonna, la mostra fotografica "Un mondo che scompare". L'evento non solo porta a Trani le opere di Marco Gaiotti, fotografo naturalista di fama internazionale, ma sancisce anche un profondo gemellaggio culturale con la città di Camogli, gioiello della riviera ligure.

Il viaggio di Marco Gaiotti: un decennio di ricerca in uno scatto
Le immagini in esposizione sono molto più che semplici fotografie. Sono il risultato di un decennale e meticoloso lavoro di ricerca sul campo da parte di Marco Gaiotti. Pluripremiato a livello internazionale e collaboratore di testate come National Geographic, Gaiotti è un narratore che, attraverso il suo obiettivo, cattura l'anima fragile del nostro pianeta. Il suo lavoro lo ha portato negli angoli più remoti della Terra, dalle distese ghiacciate dell'Artico alle savane africane, dalle impervie montagne etiopi alle foreste pluviali del sud-est asiatico. Ogni scatto è una testimonianza, un invito potente e silenzioso a riflettere sulla crisi climatica e sulla necessità di proteggere gli ecosistemi prima che scompaiano per sempre. La mostra affronta con forza e sensibilità temi di grande attualità: la tutela dell'ambiente, la conservazione degli ecosistemi naturali, la salvaguardia del patrimonio immateriale ed il cambiamento climatico

Un dialogo tra perle del mare: Trani e Camogli
L'inaugurazione di questa sera assume un valore ancora più profondo grazie alla presenza di una delegazione ufficiale dalla Città di Camogli. Questo suggestivo borgo di pescatori, incastonato nella Riviera di Levante, è celebre per i suoi palazzi alti e variopinti che si affacciano sul porticciolo, creando uno scenario unico al mondo. Un luogo dove la tradizione marinara è ancora il cuore pulsante della comunità. Il legame tra Trani e Camogli, due città unite da un'anima marinara e da una forte vocazione culturale, prende vita all'interno della mostra. Nel chiostro del Monastero è ospitata l'esposizione parallela "Camogli Nascosta. Fede, arte e tradizione", che racconta gli angoli più intimi della città ligure. Un dialogo artistico che si estende per tutta Trani, con una selezione di scatti esposti in luoghi simbolo come il Palazzo di Città, la Biblioteca Comunale, Palazzo Beltrani ed alcuni Istituti Scolastici, sono scatti di Trani di Cecilia di Lernia, e una breve selezione della fotografa Malvina Battiston.

Alla cerimonia di stasera, le due amministrazioni, rappresentate dai rispettivi vice sindaci di Trani e Camogli, Ferrante Fabrizio e Lorenzo Ghisoli, ed assessori, hanno dato il via ad uno scambio culturale, un'occasione per rafforzare legami e promuovere una cultura della sostenibilità e della memoria condivisa. Con questa iniziativa, l'Associazione Culturale Forme, promotrice dell'incontro: "Si propone di promuovere una cultura della sostenibilità e della memoria, - ha detto la sua Presidente Elena Brulli - di valorizzare luoghi storici e identitari del territorio e di rafforzare i legami culturali tra comunità unite da valori condivisi.

Info Mostra: le due esposizioni "Un mondo che scompare" e "Camogli nascosta", saranno visitabili dal 10 ottobre – 10 novembre 2025, presso il Monastero di Colonna – Trani, ed in altri luoghi simbolici della città, ad ingresso gratuito. Orari: tutti i venerdì dalle 16.00 alle 20.00 - Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
