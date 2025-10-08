Monastero di Colonna. <span>Foto Ida Vinella</span>
Monastero di Colonna. Foto Ida Vinella
A Trani la mostra “Un mondo che scompare”, firmata dal fotografo naturalista Marco Gaiotti

Dal 10 ottobre al Monastero di Colonna

Trani - mercoledì 8 ottobre 2025 6.44
L'Associazione Culturale Forme, con il patrocinio della Città di Trani e della Città di Camogli, presenta la mostra fotografica internazionale "Un mondo che scompare", firmata dal fotografo naturalista Marco Gaiotti, riconosciuto per il suo lavoro sulla documentazione degli ecosistemi in via di estinzione.

L'evento si inserisce all'interno di un più ampio progetto culturale che vede protagoniste Trani e Camogli, due città di mare, diverse per geografia ma profondamente affini nei valori: la cura per l'ambiente, la valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale, e la trasmissione delle tradizioni. Questo progetto rappresenta non solo un'iniziativa culturale, ma anche un gesto concreto di amicizia e collaborazione tra due comunità accomunate da una visione condivisa del futuro.

L'inaugurazione avverrà Venerdì 10 ottobre 2025 – Ore 18:00 al Monastero di Colonna – Trani. Alla cerimonia inaugurale parteciperanno rappresentanti istituzionali delle due città:
  • Delegazione della Città di Camogli:
  • Lorenzo Ghisoli – Vicesindaco
  • Cristina Gambazza – Assessora all'Ambiente
  • Paolo Terrile – Delegato alla Cultura
  • Arch. Maurizio Canessa

Per la Città di Trani:
  • Amedeo Bottaro – Sindaco
  • Fabrizio Ferrante – Vicesindaco
  • Cecilia Di Lernia – Assessora all'Ambiente
  • L'Assessora alla Cultura
  • Daniela Pellegrino – Direttrice Biblioteca Comunale
  • Valentina Viti – Dirigente ITST Trani
  • Niki Battaglia – Direttore Palazzo delle Arti Beltrani.

Le fotografie di Marco Gaiotti sono il risultato di oltre dieci anni di esplorazioni e studio in aree del mondo a rischio di scomparsa: dall'Artico alla savana africana, dalle montagne etiopi alle foreste del sud-est asiatico. Un racconto potente e toccante, che mette al centro temi cruciali del nostro tempo: Salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi, Conservazione del patrimonio immateriale, Impatti del cambiamento climatico. Un'esperienza immersiva che vuole suscitare emozione, riflessione e consapevolezza.

All'interno del Chiostro del Monastero di Colonna sarà allestita una mostra fotografica dedicata alla città di Camogli, con immagini che ne svelano i luoghi di spiritualità, le radici più autentiche e gli scorci meno noti. Un dialogo artistico che celebra le connessioni profonde tra due comunità legate dal mare, dalla cultura e da una visione sostenibile del futuro.

A testimonianza del legame culturale tra Trani e Camogli, una selezione di fotografie realizzate a Trani da Cecilia Di Lernia e una capsule di immagini firmate da Malvina Battiston saranno esposte in alcuni luoghi simbolici della città:
Biblioteca Comunale,Palazzo di Città, Palazzo delle Arti Beltrani, Istituti scolastici cittadini.

Un percorso diffuso che rafforza il senso di appartenenza e di amicizia tra territori.

Con questo evento, l'Associazione Culturale Forme intende: promuovere una cultura della sostenibilità e della memoria, valorizzare i luoghi identitari di Trani e Camogli, rafforzare i legami culturali tra le due città, sensibilizzare il pubblico, soprattutto i più giovani, al rispetto del pianeta

La mostra rappresenta un'occasione unica per conoscere, emozionarsi e riflettere. Un'opportunità per scoprire attraverso la fotografia il fragile equilibrio del nostro mondo, e allo stesso tempo l'importanza di costruire legami solidi tra comunità che condividono valori fondamentali.
