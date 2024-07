Biennale d'arte contemporanea di Trani: il Monastero di Colonna si apre all'arte del presente con un'ode all'eccellenza artistica

La pittoresca città di Trani si appresta ad accogliere un evento artistico straordinario dal 21 Luglio all'08 Agosto 2024, la Biennale d'Arte, un'edizione speciale che si affaccia sul mare e che avrà luogo nel suggestivo scenario del Monastero di Colonna, un'occasione per vivere un'esperienza unica nel cuore della Puglia.Questo prestigioso appuntamento culturale, in collaborazione con artisti locali e internazionali, promette di trasformare la città in un crocevia di creatività e bellezza.Il Monastero di Colonna, ricco di storia e fascino, sarà la cornice ideale per esporre opere d'arte che spaziano dalle forme più tradizionali alle più innovative e sperimentali. La Biennale d'Arte di Trani si propone come una vetrina eclettica, capace di celebrare la diversità e l'originalità dell'arte contemporanea.I visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un viaggio emozionante attraverso le espressioni artistiche di talentuosi creativi provenienti da tutta italia. Pittura, scultura, fotografia, installazioni e performance si fonderanno in un'esperienza multisensoriale che catturerà l'immaginazione di chiunque varchi le soglie del Monastero di Colonna.La Biennale d'Arte di Trani non è solo un'occasione per esplorare l'arte contemporanea, ma anche un momento di riflessione sulla connessione tra il patrimonio culturale e la creatività moderna. L'evento mira a stimolare il dialogo e l'interazione tra gli artisti e il pubblico, creando un ponte tra passato e presente.L'inaugurazione ufficiale si terrà il giorno 19 Maggio alle ore 1830, seguita da un programma ricco di eventi collaterali, conferenze e workshop che coinvolgeranno appassionati d'arte, studenti e curiosi. L'accesso alla Biennale d'Arte di Trani al Monastero di Colonna sarà aperto al pubblico dal 21 Luglio all'08 Agosto 2024 dalle ore 10.00-13.00 alle 16.30-20.00. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo straordinario appuntamento culturale che trasformerà Trani in una destinazione imperdibile per gli amanti dell'arte e della bellezza.Curata da Michele Riefolo, con l'Associazione Ricreativa Culturale Ondine Birichine, la Biennale di Trani si concentra sul tema Arte senza Tempo, esplorando le diverse sfaccettature dell'arte del nostro tempo attraverso le opere di artisti affermati ed emergenti provenienti da tutto il paese.Tra i protagonisti della Biennale ci saranno Antonella doronzo, Davide La Villa, Domenico Ferrulli, Guglielmo Chieppa, Elvira Landi, Francesco Daddario, Gianluca Vernice, Krizia Spina, Isabella Pistillo, Maria Larovere, Michele Riefolo, Riccardo Sansonna, Rosa Acito, con le loro opere che invaderanno gli spazi suggestivi del Monastero di Colonna, creando un percorso emozionante e stimolante per il pubblico.La Biennale di Arte Contemporanea di Trani è un'occasione unica per immergersi nel mondo dell'arte del presente e scoprire nuovi talenti. Un evento imperdibile per appassionati d'arte, curiosi e cittadini che desiderano vivere un'esperienza culturale unica.