Sussurri del cielo di Li Guilin, omaggio alla Cina nel Monastero di Trani

Sussurri del cielo di Li Guilin è la nuova mostra fotografica al Monastero di Trani dal 24 giugno al 7 luglio, alle ore 19.Lil Guilin, un appassionato di fotografia e amante della natura, ha dedicato molto tempo all'esplorazione e alla documentazione delle meraviglie naturali cinesi, tra cui uccelli, insetti e paesaggi mozzafiato. Le sue fotografie non sono solo opere d'arte, ma anche testimonianze preziose della biodiversità e della bellezza del territorio cinese.Durante questo percorso, ha sottolineato l'importanza della protezione ambientale e della cura della natura, evidenziando come ogni piccolo gesto possa contribuire alla salvaguardia dell'ecosistema.Li è diventato anche un promotore volontario della conservazione ambientale.Le sue immagini, cariche di emozione e bellezza, ispirano un profondo rispetto per la natura e una consapevolezza ecologica sempre più urgente.