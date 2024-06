Silent Arts: al Monastero immersi nell'arte

, ma sempre con un occhio vigile al futuro. Questo il messaggio che "trasuda" a tutti gli effettitenutosi sabato 22 giugnodi Trani.Tanta la voglia di calarsi nella pittura, lettura, fotografia, scrittura edche possa venire in mente, il tutto immersi nei soavi, fatti di brezza marina e sciabordio delle onde e, come, lo, che forse,è statoComunale, in particolare dalle Assessore Cecilia Di Lernia, Lucia De Mari, Alessandra Rondinone e Giovanna Pizzichillo, intervenute ai nostri microfoni per raccontarci meglio il tutto."Solo attraverso la cura delle proprie passioni si ha la possibilità di costruire se stessi e di distinguersi. L'obiettivo dell'amministrazione è proprio quello di offrire agli adulti e ai ragazzi un luogo silenzioso, dove dedicarsi all'arte e alla lettura " ci spiega"In silenzio con le arti. Un evento come nelle grandi capitali Europee. Il Monastero di Colonna è pronto per ospitare i molti giovani che stanno arrivando. Un esperienza silenziosa ma rumorosa" diceA spiegare ladi unstrettamentecon la, la stagione estiva e la magia delle, sono intervenute le Assessore: "Abbiamo scelto questo luogo proprio per ispirare i ragazzi e la loro creatività. Importante valorizzare e ridar vita a questo sito storico da troppo tempo chiuso".Ladi tutte le età non si fa attendere, molte le persone intente a dedicarsi alla pittura vista mare, alla lettura tra le piante e alla contemplazione del silenzio e di tutti i pensieri che esso è capace di portare alla mente.Evento, come detto utile anche ache viene" in modo sporadico, e del quale, forse, la cittadinanza e il turismo meriterebbe di giovare con più costanza.