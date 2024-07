Monastero: dove il tempo si è fermato (insieme al turismo)

Poco più die sfilata "" per poinella sua "", sembra essere questo ildi Santa Maria di Colonna di Trani.Il luogo, senz'altro tra i più caratteristici ed emblematici della città vive infatti untanto aquantoA dare unasua "" condizione di, ci hanno provato in quest'anno, anche in grande stile, tra cui una, la presentazione del, ladi qualche settimana fa e in ultimo l'evento "che ogni volta hannounaper le sorti del Monastero, come se partendo dall'evento si potesse tornare a creare continuità nell'impiego ed apertura della storica struttura. Scie che però hanno sempreA confermare la "poco proficua" condizione del tempio sarebbe undel Monastero: "", risalente allo scorsoe che recita. Se non fosse proprio per questi eventi, la struttura sarebbe perennemente chiusa.Ilparrebbealladi un "", (), strettamente connesso alla: tramite il Puc, presente fino allo scorso anno, si impiegavano percettori del reddito, momentaneamente senza lavoro, per operare presso il Monastero.La domanda sorge spontanea: in assenza di Puc,Il Monastero è sicuramente uno deidella città, oltre che situato in unsoprattutto d'estate, fornendo la possibilità di unire in un binomio storia e mare. Senz'altrotentarne l'apertura, soprattutto considerando i flussi turistici estivi della città.L'augurio è che una struttura monumento della città torni a ricevere il riconoscimento che merita, venendo ad essere valore aggiunto per il turismo locale.