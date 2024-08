"Un po' dove ci pare": sul piazzale del Monastero auto in sosta sul marciapiede

È vero, mancano ampi parcheggi custoditi soprattutto nelle zone più nevralgiche della città, quelle più frequentate, specie in periodi come questi, da turisti e residenti. Ma pretendere di lasciare la macchina a pochi metri da dove si decide di trascorrere la serata, questo è veramente troppo, soprattutto quando questo intralcia il passaggio a chi invece è lì per fare una bella passeggiata, a godersi la serata, ma anche talvolta ai residenti delle ville di rientro nelle proprie abitazioni. È quello che è successo ieri sera sul piazzale dell'ex Monastero di Colonna con auto parcheggiate persino sui marciapiedi: una cattiva pratica che ancora non si arresta tra assenza di controlli e sfacciataggine degli automobilisti. Non sforzarsi infatti di fare una camminata anche solo di pochi metri per raggiungere i luoghi di maggiore aggregazione significa mancanza di rispetto delle regole comuni, nonostante situazioni come queste ci ricordano dell'assenza di strutture idonee a gestire una città in cui i locali notturni i ristoranti, attirano sempre più forestieri.